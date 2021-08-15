Почти каждый четвертый россиянин заявил о вражде с бывшим супругом

Почти каждый четвертый опрошенный россиянин заявил, что после развода у него со своей бывшей половиной вражеские отношения. Это следует из исследования сервиса SuperJob.

«Женщины видят развод иначе. О том, что на расторжении брака настаивали они сами, сообщили 60% опрошенных представительниц. Каждая четвертая отмечает, что к решению о разводе они пришли совместно с мужем. О том, что инициатором расставания был бывший супруг, рассказали лишь 9% женщин», — говорится в исследовании.

Среди опрошенных мужчин старше 45 лет больше тех, кто настаивал на разводе. Что касается женщин, то они чаще всего хотят развестись в возрасте 35–44 лет.

О вражде с бывшим мужем или женой после развода заявили 23% мужчин и 22% женщин. По данным исследования, после расторжения брака заявили 33% мужчин и 34% женщин заявили о натянутых отношениях. Тем не менее сохранить дружбу с бывшим супругом удалось 44% мужчин и женщин.

Опрос был проведен в начале августа по всей России среди тех, кому приходилось расторгать официальный брак.