Почти каждое четвертое уголовное дело в России закрыли в 2019 году

Российские судьи с начала года прекратили уголовные дела в отношении каждого четвертого обвиняемого. Такое заявление сделал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

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«За девять месяцев 2019 года судами были рассмотрены уголовные дела в отношении 602 тысяч лиц, из них судом были прекращены дела в отношении 139 тысяч лиц, то есть в отношении почти каждого четвертого привлеченного к уголовной ответственности», — сказал Лебедев. Его процитировал «Интерфакс».

Он также отметил, что 57% поступивших в этом году в суды уголовных дел рассматриваются в особом порядке. Речь идет о том, что процесс идет при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

В особом порядке (без исследования доказательной базы) были рассмотрены дела в отношении 344 тысяч человек, уточнил председатель Верховного суда РФ. Он подчеркнул, что из этого числа, дела были прекращены в отношении 56 тысяч лиц.