Общество 20 июня 2023, 12:51 Почти две тысячи жителей Херсонской области получили матпомощь после подтопления Врио главы Сальдо: 1 890 жителей подтопленных территорий Херсонщины получили выплаты РИА «Новости»

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Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 1 890 жителей подтопленных территорий Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей произвели 1 890 жителям подтопленных территорий», — написал он.

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Сальдо отметил, что работа по оказанию финансовой помощи пострадавшим от подтопления продолжается в штатном режиме.

«Ежедневно сотрудники Министерства труда и социальной защиты ведут прием заявлений на выплаты. К настоящему моменту их всего 2 160», — уточнил глава региона.

Нападение на Каховскую ГЭС произошло в первых числах июня, после чего во многие населенные пункты и территории Херсонской области начала прибывать вода. Согласно последней информации, жертвами ЧП стали 38 человек, писал RT.