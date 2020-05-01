Почти две тысячи нарушителей самоизоляции остановили в Подмосковье за день

Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, в регионе ввели специальный режим самоизоляции для граждан. Для дальних передвижений нужно получить специальный пропуск.

Без него можно выходить в ближайшие аптеку или магазин, посещать больницу, выбрасывать мусор или выгуливать домашних питомцев.

Но некоторые несознательные жители решили, что это на них не распространяется. Как раз для их поиска на улицы муниципалитетов на рейды выходят сотрудники надзорных органов. Проверки проходят в популярных общественных местах. На сегодняшний день в отношении 1944 нарушителей составили протоколы.

Также участники рейдов следят за магазинами и организациями услуг, которым на время ограничительных мер запретили работать. Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, за сегодня выявили 154 таких нарушителя.

Введенные в Московской области ограничительные меры продлятся до 11 мая.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в ближайшее время начнут постепенно вводить масочный режим. Он пояснил, что с таким предписанием выступил главный санитарный врач. Губернатор попросил всех начать подготовку к тому, что все люди, которые выходят из дома, должны носить маску.