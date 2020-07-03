Почти две трети россиян заявили о своем доверии к Путину
Мнение россиян выяснили специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты проведенного опроса опубликованы на сайте организации.
Среди респондентов о доверии к президенту заявил 61%. Скорее не доверяют ему 29%, а еще 10% опрошенных затруднились ответить на такой вопрос.
Еще 64% удовлетворены тем, как Путин исполняет обязанности главы государства. Противоположное мнение выразили 23% участников опроса. Затруднились ответить на него 14%.
ФОМ провел свой опрос с 26 по 28 июня. В нем приняли участие четыре тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не выше 1,9%.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «однозначным триумфом» доверия Владимиру Путину итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Он подчеркнул, что спрогнозировать такую высокую явку и уровень поддержки изменений в основном законе страны было сложно.