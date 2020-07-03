Почти две трети россиян заявили о своем доверии к Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют почти две трети жителей страны. Работой главы государства на своем посту тоже довольны многие.

Мнение россиян выяснили специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты проведенного опроса опубликованы на сайте организации.

Среди респондентов о доверии к президенту заявил 61%. Скорее не доверяют ему 29%, а еще 10% опрошенных затруднились ответить на такой вопрос.

Еще 64% удовлетворены тем, как Путин исполняет обязанности главы государства. Противоположное мнение выразили 23% участников опроса. Затруднились ответить на него 14%.

ФОМ провел свой опрос с 26 по 28 июня. В нем приняли участие четыре тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не выше 1,9%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «однозначным триумфом» доверия Владимиру Путину итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Он подчеркнул, что спрогнозировать такую высокую явку и уровень поддержки изменений в основном законе страны было сложно.