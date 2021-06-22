Почти два миллиона россиян забыли забрать накопительную пенсию в 2020 году

Почти два миллиона россиян не получили свою накопительную пенсию из-за недостатка информации, сложности подачи заявления и затруднений в обмене данными между МФР и негосударственными фондами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на актуарные заключения за прошлый год.

Как пишет издание, в 2020 году эта цифра составила почти два миллиона, а в 2019 году — 1,6 миллиона. По данным отчетности, больше всего таких людей было в НПФ «Открытие» (605 тысяч), «Будущее» (419 тысяч), «Газфонде Пенсионные накопления» (319 тысяч) и НПФ Сбербанка (157,2 тысячи).

«Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой. <…> В этом году мы планируем отправить порядка 50 тысяч сообщений клиентам», — рассказал генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Руководителя проекта Pensopathology Евгений Биезбардис подчеркнул, что сообщения о накопительной пенсии доходят до адресатов лишь в 15% случаев. Фонды просто не могут найти клиентов, с которыми заключили договор.