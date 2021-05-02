Почти девять миллионов россиян полностью вакцинировались от коронавируса

Почти девять миллионов жителей России полностью вакцинировались от коронавируса. Первую дозу препарата получили 13 миллионов граждан.

Однако для формирования популяционного иммунитета этого недостаточно. Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире «России 1» пояснил, что для защиты населения необходимо вакцинировать 69,8 миллиона человек.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, ежедневно в России вакцинируются примерно 200-300 тысяч человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января. Сейчас российские врачи широко применяют препарат «Спутник V». Он был разработан в Центре имени Гамалеи Минздрава России.

Еще один препарат, «ЭпиВакКорона», созданный в центре «Вектор», начал поступать в регионы в начале апреля. Третью вакцину «КовиВак» разработали в Центре имени Чумакова РАН. Ее начали применять в середине апреля.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия сможет достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией, только когда в стране будет сформирована иммунная прослойка.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в этом году в РФ было принято решение продлить майские праздники. Эксперты Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от хождения в гости, а по возможности побыть дома, сообщал ОГТРК «Ямал-Регион».