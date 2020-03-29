Почти четверть сотрудников из потребительской сферы потеряли работу из-за коронавируса

Государственные пособия в размере до 80% от зарплаты должны получать сотрудники потребительского рынка, которые потеряли работу из-за коронавируса. Речь идет как об уволенных, как и о тех, кого отправили в отпуск из-за распространения нового типа инфекции.

Такое предложение внес руководитель Минпромторга России Денис Мантуров. Он отправил письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину. В нем Мантуров предупредил о тяжелых последствиях, которые понесет розничный сектор и бизнес из-за ситуации с коронавирусом в стране.

В документе сказано, что обороты компаний уже сейчас снизились на 50–80%, что привело к ряду сокращений в отрасли. Чтобы поддержать участников потребительского рынка, Министерство промышленности и торговли обратилось к правительству страны с просьбой принять безотлагательные меры.

Мантуров отметил, что уже сейчас из-за падения выручки компаниям пришлось сократить 20% персонала продовольственного рынка страны. Глава ведомства уверен, что спад потребления в России продлится минимум шесть месяцев. Такой срок спрогнозировали при учете оптимистичного сценария развития ситуации с коронавирусом в стране. В противном случае спад прекратится гораздо позже.

В качестве мер поддержки Минпромторг предложил выплачивать госпособия тем, кого уволили или отправили в отпуск из-за ситуации с коронавирусом. Размер пособий должен составлять до 80% от заработной платы на прежнем месте работы. Кроме того, министерство считает нужным ввести каникулы по выплатам процентов по кредиту для владельцев общепита и непродовольственной торговли. Оно также предложило временно отменить НДС для этих сфер — на полгода. Еще одной необходимой мерой Мантуров считает отсрочку введения в стране экологических и утилизационных сборов.