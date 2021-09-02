Вести детей в школу после пандемии отказались 24% россиян

Почти четверть (24%) родителей отказались от очного формата обучения для своих детей в текущем учебном году. Большинство из них — 16% — выбрали гибридное обучение, полностью перешли на онлайн-обучение 4%, домашнее обучение предпочли 3% родителей.

Такие цифры следуют из результатов опроса родителей из разных российских городов, сообщила газета «Известия». Опрос был проведен онлайн-школой для детей и подростков Skysmart, медицинской компанией «Инвитро» и исследовательским агентством Tiburon Research.

Из результатов исследования следует, что с апреля прошлого года 73% родителей изменили формат обучения детей. Из них 50% перешли на гибридное обучение, когда ребенок посещает некоторые занятия в школе, а некоторые — онлайн, онлайн-обучение предпочли 39% респондентов, на очное домашнее обучение перешли 5%.

Большинство родителей опасаются, что ребенок может подхватить в школе коронавирус.

«С клинической точки зрения ковид стал более опасным для детей, увеличилась доля тяжелых форм заболевания. И даже если ребенок болеет легко, повышаются риски тяжелого заболевания у родственников, проживающих с заболевшим ребенком в одной квартире. Поэтому, безусловно, в онлайн-обучении имеются также и медицинские преимущества», — считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Сегодня 35% детей, которые занимаются на дополнительных курсах, делают это в онлайн-формате. C начала пандемии никак не поменялся формат обучения на дополнительных занятиях только у 29%. При этом больше, чем две трети респондентов полностью или частично отказались от очных дополнительных занятий.

Сложнее всего приходится старшеклассникам, которые сдают ЕГЭ, отметила руководитель проектов Tiburon Research Анна Лысухо. Поэтому эта группа школьников чаще остальных переходила на гибридное обучение.

Новый учебный год пройдет в очном формате, но все антиковидные правила в условиях рисков коронавируса продолжат действовать. Во всех школах на входе у учеников должны мерить температуру. Кроме того, образовательные организации должны регулярно проводить дезинфекцию. Срок действия санитарных правил в школах будет зависеть от эпидемической ситуации, того, как люди будут соблюдать предписания, а также темпов вакцинации от коронавируса.