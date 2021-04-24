Почти четверть россиян взяли отпуска на майские праздники

23% россиян планировали уйти в отпуск с 4 по 7 мая, чтобы устроить себе длинные каникулы. Некоторые из них успели подать заявления прежде, чем власти сделали эти дни официально выходными. Эксперты считают, что у них теперь могут возникнуть конфликты на работе по этому поводу.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». Изначально дни с 4 по 7 мая считались рабочими, однако 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать их выходными, чтобы снизить риск роста заболеваемости COVID-19. Владимир Путин согласился с предложением и объявил дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

В опросе сервиса приняли участие пять тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов страны. 37% из них отметили, что останутся на майские дома, еще 35% планируют провести неожиданные каникулы на даче. 24% респондентов собрались поехать в другой город, и лишь 4% — в другую страну.