Около четверти россиян после ухода из страны западных видеостриминговых сервисов перестали оплачивать подписки на них. Такие результаты показало исследование медиахолдинга Rambler&Co. С ним ознакомилось РИА «Новости».

Большинство опрошенных (62%) не хотят оставаться без подписки на видеосервисы, еще 26% сменили западные платформы на российские, 23% временно отменили все действующие подписки.

«К подпискам на музыку привыкли 38% россиян. Большинство из них (39%) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний», — рассказали аналитики.

У 21% респондента, согласно исследованию, число подписок уменьшилось. Еще 35% постоянно не пользуются услугами стриминговых платформ, а 11%, наоборот, купили новые. У остальных опрошенных количество подписок осталось таким, как раньше.

Уточняется, что только 12% россиян готово платить за видеоконтент от 400 до 600 рублей. Большинство опрошенных (39%) каждый месяц отдает за подписки до 200 рублей, 28% — от 200 до 400 рублей, 21% — свыше 600 рублей.

Исследование проходило с 20 по 25 апреля, в нем приняли участие более 400 тысяч человек в возрасте 18–45 лет.