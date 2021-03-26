Почти четверть россиян сменили профессию за 2020 год

23% жителей России сменили профессию в прошлом году. Еще 47% планируют сделать это в нынешнем. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на аналитиков Работа.ру.

Уточняется, что люди уходят из производственной и промышленных сфер в строительство, транспорт и охрану. Из строительства и сферы транспорта — на заводы и в торговлю, а сотрудники банков и ресторанного бизнеса переходят в промышленность и строительство.

«Люди приходят на новые рабочие места, а через какое-то время их не устраивает или зарплата, или условия труда, или режим рабочего времени. И они добровольно увольняются», — рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Он уточнил, что сферу услуг стали массово покидать как раз из-за пандемии. Многие компании такого типа закрылись или испытывают кризис. Да и люди стали экономить на развлечениях из-за финансовых проблем. Поэтому в этой сфере сложно найти работу и люди стараются искать другие варианты.