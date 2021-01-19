Почти четверть россиян рассчитывали на новогоднюю премию, но не получили ее

На праздничную премию от работодателя в конце прошлого года рассчитывали 37% россиян, но получили бонус всего 15% соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел онлайн-сервис по поиску работы.

«Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Средний размер премии по итогам года в большинстве случаев (57%) составил 10 тысяч рублей. 15% респондентов заявили, что получили поощрение до 20 тысяч рублей. 8% принявших участие в опросе рассказали о премии до 30 тысяч рублей. Каждый пятый житель России порадовался праздничному бонусу, который превысил эту сумму.

Каждый десятый россиянин из тех, что остались без премии, надеется на поощрение от работодателя в течение первых шести месяцев 2021 года.

Аналитики провели опрос в январе. В нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.