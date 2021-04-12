24% россиян негативно относятся к запрету мата в интернете и считают это цензурой. Почти половина пользователей — 48% — уверены, что это необходимая мера, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование международного антивирусного разработчика ESET.

«24% опрошенных считают ограничения ненормативной лексики в сети цензурой и относятся к этому негативно. Однако большая часть (48%) пользователей поддерживает запрет и называет это необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают вопрос важным», — приводит агентство результаты опроса.

56% респондентов рассказали, что ругаются матом в Сети. 46% опрошенных матерятся только в личной переписке, 10% делают это везде, а 44% вообще не используют мат в Сети. 38% принявших участие в исследовании уверены, что оскорбительные посты и комментарии в интернете недопустимы. 19% считают, что эти вещи должна быть административная ответственность, а 29% пользователей выступили за свободу выражения собственного мнения. В опросе приняли участие более тысячи жителей российских городов-миллионников.

Ранее РБК со ссылкой на данные «Медиалогии» сообщил, что россияне стали больше материться в Сети после запрета, который вступил в силу 1 февраля.