Почти четверть россиян признались, что никогда не пользовались интернетом

Исследование показало, что 24% опрошенных россиян никогда не пользовались интернетом. И 1% вообще не знают, что это такое. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

За последние сутки интернетом пользовались 68% опрошенных. В течение последней недели выходили в Сеть 4% и 2% — в течение последнего месяца.

Кроме того, за последний месяц 56% россиян стали читать новости в интернете и 16% опрошенных сказали, что этого не делали. Чаще всего пользователи ищут новости через агрегаторы — 39%, на втором месте соцсети — 19%.

По данным исследования, по сравнению с 2018 года выросла популярность у Instagram как площадки для чтения новостей. Два года назад новости там узнавали 4% опрошенных, а в январе 2021 года эта цифра выросла до 10%.

Чаще всего новости узнают в соцсети «ВКонтакте» — 13%. 10% респондентов читают в Instagram, по 8% — в WhatsApp, Viber и Telegram. Еще 5% опрошенных узнают новую информацию из «Одноклассников», 4% — из Facebook, 2% — из Twitter.

Опрос прошел с 15 по 17 января во всех российских городах. Участие приняли 1500 человек.