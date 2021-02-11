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    11 февраля 2021, 14:45

    Почти четверть россиян признались, что никогда не пользовались интернетом

    Анастасия Калинина

    Исследование показало, что 24% опрошенных россиян никогда не пользовались интернетом. И 1% вообще не знают, что это такое. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Почти четверть россиян признались, что никогда не пользовались интернетом

    За последние сутки интернетом пользовались 68% опрошенных. В течение последней недели выходили в Сеть 4% и 2% — в течение последнего месяца.

    Кроме того, за последний месяц 56% россиян стали читать новости в интернете и 16% опрошенных сказали, что этого не делали. Чаще всего пользователи ищут новости через агрегаторы — 39%, на втором месте соцсети — 19%.

    По данным исследования, по сравнению с 2018 года выросла популярность у Instagram как площадки для чтения новостей. Два года назад новости там узнавали 4% опрошенных, а в январе 2021 года эта цифра выросла до 10%.

    Чаще всего новости узнают в соцсети «ВКонтакте» — 13%. 10% респондентов читают в Instagram, по 8% — в WhatsApp, Viber и Telegram. Еще 5% опрошенных узнают новую информацию из «Одноклассников», 4% — из Facebook, 2% — из Twitter.

    Опрос прошел с 15 по 17 января во всех российских городах. Участие приняли 1500 человек.