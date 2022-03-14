Почти четверть россиян призналась, что видит сны каждую ночь

Около 23% жителей России рассказали, что сны приходят к ним каждую ночь. В целом сновидения видят 69%. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждому четвертому сны снятся часто — каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%)», — сказано в исследовании, с котором ознакомилось РИА «Новости».

Женщины чуть чаще мужчин видят сны еженедельно — 28% против 22%. Прекрасный пол лучше запоминает их сюжеты — 70% против 58%,

Россияне от 18 до 44 лет видят сновидения, как правило, несколько раз в неделю. Если говорить о молодых людях от 18 до 24 лет, то таких 33%, среди группы от 25 до 34 лет — 32%, до 44 лет — 29%. Однако запоминают сны в основном люди до 24 лет (80%).

«Чем к более старшей возрастной группе относится опрошенный, тем ниже доля тех, кому с утра удается вспомнить свой сон», — добавил авторы опросы.

При этом почти не приходят сны к 27% респондентов. Чаще всего речь идет о старшем поколении.

ВЦИОМ провел опрос 5 марта, в нем приняли участие совершеннолетние граждане РФ.