Почти четверть россиян потратили президентские выплаты не на подготовку детей к школе

Большое количество россиян потратили единовременное пособие на школьников на покупку обуви, одежды или канцтоваров детям. Почти четверть респондентов совершили на эти деньги покупки, не связанные с подготовкой детей к школе. Об этом сказано в исследовании аналитического центра университета «Синергия». Оно оказалось в распоряжении РИА «Новости».

«Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично», — сказано в работе.

При этом еще 6,8% оставили эти выплаты на черный день, а 4,3% респондентов не смогли ответить на вопрос о том, на что они потратили деньги.

Те 76,2% людей, которые воспользовались деньгами, потратили их на детей. Большая сумма у 48,2% ушла на покупку детской одежды и обуви, на канцтовары потратили деньги 32,1%, на необходимую для учебы электронику — 12%, на развлечения для детей — 6,7%.

«Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе», — говорится в исследовании.

В частности, у 40,8% выплаты ушли на продукты, 25,9% — на оплату ЖКХ, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на закрытие долгов и выплаты по кредитам.

В опросе приняли участие пять тысяч россиян по всей стране.