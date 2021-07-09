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    09 июля 2021, 13:07

    Система QR-кодов дала результат в борьбе с ковидом — Собянин

    Ольга Назаркина

    Каждые сутки в Москве пользователи запрашивают около четверти миллиона QR-кодов. Система работает и уже дает результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система QR-кодов дала результат в борьбе с ковидом — Собянин

    О результатах введения QR-кодов он рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом, сообщило РИА «Новости».

    «Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты», — отметил он.

    По его данным, на сегодняшний день в Москве было выдано уже около трех миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

    Накануне Собянин рассказал в своем блоге о том, что ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Немного снизился уровень заболеваемости, число госпитализаций. Ежедневно прививку от коронавируса делают около 100 тысяч человек.

    «В связи с этим мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях», — отметил он.

    По мнению мэра Москвы, никаких проблем в получении QR-кода у большинства москвичей нет, потому что 99% из них точно есть мобильный телефон, «у некоторых даже не по одному».

    Собянин считает, что именно QR-код является самой оптимальной и надежной системой, а справку о вакцинации можно получить в медучреждении, если это нужно.