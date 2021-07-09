Каждые сутки в Москве пользователи запрашивают около четверти миллиона QR-кодов. Система работает и уже дает результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

О результатах введения QR-кодов он рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом, сообщило РИА «Новости».

«Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты», — отметил он.

По его данным, на сегодняшний день в Москве было выдано уже около трех миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

Накануне Собянин рассказал в своем блоге о том, что ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Немного снизился уровень заболеваемости, число госпитализаций. Ежедневно прививку от коронавируса делают около 100 тысяч человек.

«В связи с этим мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях», — отметил он.

По мнению мэра Москвы, никаких проблем в получении QR-кода у большинства москвичей нет, потому что 99% из них точно есть мобильный телефон, «у некоторых даже не по одному».

Собянин считает, что именно QR-код является самой оптимальной и надежной системой, а справку о вакцинации можно получить в медучреждении, если это нужно.