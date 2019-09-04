Почти 900 подмосковных ИП перешли на налоговый режим для самозанятых

С начала года почти 900 подмосковных таксистов, осуществляющих перевозки легковым такси в Московской области, перешли на налоговый режим для самозанятых. Это — 20% от всех ИП региона.

Водители такси могут добровольно перейти на специальный налог и платить пошлину только на профессиональную деятельность. Минимальная ставка налога составляет 6%, а в случаях отсутствия заказов у водителя такси, налог оплачивать не нужно.

С 1 января 2019 года в Подмосковье и еще трех субъектах РФ стартовал эксперимент по применению нового налогового режима «Налог на профессиональный доход». Регистрация осуществляется без посещения специальных органов через мобильное приложение «Мой налог». Такой режим не требует представления отчетов и декларации в налоговые органы.

Дополнительные льготы для многодетных семей появятся в Подмосковье Подробнее

Чтобы правильно воспользоваться преимуществами, который дает специальный режим для самозанятых, необходимо, в первую очередь, зарегистрироваться в качестве ИП, так как согласно закону от 21.04.2011 N 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешения на перевозку пассажиров легковым такси выдаются только ИП и юридическим лицам.

Кроме этого, необходимо получить разрешение на деятельность такси и перейти на налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Не перешедшие на новый режим налогоплательщики будут платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.