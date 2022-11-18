Общество 18 ноября 2022, 05:08 Почти 90% территории России покрыло снегом Научрук Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что 90% территории России покрыты снегом РИА «Новости»

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Снежный покров лег на 90% территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Якутии сугробы достигают 50 сантиметров высотой.

«Уже покрыто снегом 90% территории страны. Только на юго-западе Центрального федерального округа, в Краснодарском крае и Ставрополье его нет», — сообщил Вильфанд.

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Самые высокие сугробы помимо Якутии зафиксированы на Чукотке, в Красноярском крае, на Камчатке и на Урале. Их высота варьируется от 25 до 50 сантиметров.

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Ухудшение погоды стало причиной временной остановки движения паромов на Керченской переправе. В регионе усилился ветер, его порывы достигают 20 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение, неблагоприятная погода сохранится в течение всей ночи 18 ноября.

В Москве к выходным установится холодная снежная погода. В пятницу город ждет метель, ожидаются заносы на дорогах, сообщил синоптик. В субботу высота сугробов в некоторых районах достигнет 15 сантиметров.