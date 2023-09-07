Общество 07 сентября 2023, 18:36 Почти 90 благотворительных фондов присоединились к акции #ВыбираемВместе2023 в Москве Акцию #ВыбираемВместе2023 в Москве поддержали 87 благотворительных организаций Сайт мэра и правительства Москвы

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Победители акции #ВыбираемВместе2023 получат возможность сделать пожертвования в благотворительные фонды, используя призовые баллы. К программе уже присоединились 87 фондов. Об этом сообщила мэрия Москвы.

Функция будет доступна жителям Москвы, участвующим в выборах через электронное голосование онлайн или с использованием терминалов на избирательных участках.

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Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО состоятся с 8 по 10 сентября.

К программе уже присоединилось 87 благотворительных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями, детям с серьезными заболеваниями, семьям в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Среди фондов, в которые можно направить пожертвования, — «Галчонок», «Подари жизнь», «Дарящие надежду», «Собаки, которые любят», «Дари еду» и другие организации.

Горожане активно начали помогать нуждающимся: уже более 220 миллионов рублей перечислили в благотворительные фонды через сайт «Миллион призов».

Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. Победители получат СМС-сообщения с номера DIT_MOS. Активировать выигрышные коды нужно до 25 сентября включительно.

Ранее в столице начался прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы».