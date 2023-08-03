Общество 03 августа 2023, 18:38 Почти 8,4 тыс. объектов восстановят в новых регионах России за три года Хуснуллин: за три года планируется восстановить почти 8,4 тыс. объектов в новых регионах РИА «Новости»

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За три года силами регионов-шефов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируют восстановить и построить порядка 8400 объектов. Около 3500 из них — многоквартирные дома, почти 1400 — социально-культурные объекты и около 2500 — объекты ЖКХ, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего совещания по развитию новых субъектов РФ.

«Могу сказать, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях развернуты масштабные работы, <…> чтобы люди получили качественную инфраструктуру для комфортного проживания», — подчеркнул он.

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По его словам, это становится возможным в том числе и благодаря содействию регионов-шефов.

«Кроме того, несмотря на то, что лето у нас в самом разгаре, коммунальные службы уже вовсю готовятся к будущему осенне-зимнему периоду», — добавил вице-премьер.

В этом году, по данным Хуснуллина, 35 регионов-шефов восстановят свыше 650 необходимых объектов. Он отметил, что поручил более активно работать в этом направлении, формировать аварийно-восстановительные бригады и организовать их деятельность так, чтобы жители были обеспечены теплом весь сезон.