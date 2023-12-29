Общество 29 декабря 2023, 12:34 Почти 80% россиян выразили доверие Путину ФОМ: 80% россиян положительно оценили работу президента Путина РИА «Новости»

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Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Исследование провел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 80% респондентов положительно оценили деятельность главы государства. Исследование проходило с 22 по 24 декабря, его участниками стали 1500 человек в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.

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В начале декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что Путину доверяют 78,5% опрошенных. Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому выразили доверие 18,3% респондентов, главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4%.

Абсолютное большинство россиян ранее поддержало выдвижение Владимира Путина на новый срок. Почти 85% опрошенных назвали выборы президента важным событием для себя лично, 78% россиян собираются принять в них участие. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что впервые в истории новой России президентские выборы пройдут в «такой токсичной геополитической атмосфере».