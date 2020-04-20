Почти 80 россиян вернулись домой из Таиланда. Их привезли в Кемерово

В Кемерово прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами на борту. На родину вернулись 76 человек. Часть отправили в обсерватор, других — на самоизоляцию.

Министр туризма Кузбасса Антон Пятовский рассказал РИА «Новости», что медики наблюдают за самочувствием 13 прилетевших туристов. Постановление о самоизоляции получили остальные 63 россиянина.

В Таиланде, по словам Пятовского, еще остались жители Кемеровской области. Они решили дождаться окончания пандемии коронавируса и вернутся домой после того, как снова откроют международное авиасообщение.

В Кузбассе, по последним данным, 41 заразившийся коронавирусом. При этом шесть из них уже поправились. Скончался один человек: умерла жительница поселка Краснобродского, которую лечили от пневмонии. Взятый после смерти анализ показал у нее наличие коронавирусной инфекции.

В медучреждениях области остаются 34 пациента с подтвержденным COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на самоизоляции — 1617 человек.

В минувшую пятницу туристы из Таиланда вернулись в Башкортостан. Им тоже придется провести 14 дней на карантине.

Всего в России 42 853 случаев заболевания, причем прирост инфицированных на 19 апреля составил 6060 человек.