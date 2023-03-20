Общество 20 марта 2023, 18:52 Почти 80% россиян пожаловались на нехватку сна

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На дефицит качественного сна пожаловались 79% соотечественников. Результатами опроса Совкомбанка Страхование и Madanes поделился сайт «Газета.Ru».

Отмечается, что почти половина всех опрошенных спят примерно от шести до восьми часов в сутки. Одними из самых распространенных проявлений недостатка сна россияне назвали апатию и невнимательность.

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По данным сайта kp.ru, более 10% опрошенных засыпают лишь к трем часам утра.

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