Почти 80% молодежи запланировали встретить Новый год с семьей

Опросы, проведенные Молодежным парламентом при Госдуме в Telegram-канале молодых российских парламентариев, показали, что большинство молодых людей планируют встретить Новый год с семьей. О результатах исследования написала «Парламентская газета».

В опросе приняли участие в основном молодые люди в возрасте до 35 лет — их было 64,2% из всех респондентов. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов заявил журналистам, что результаты голосования о планах молодежи на Новый год его приятно удивили.

«Признаюсь, неожиданным и приятным для нас оказалось то, что большой процент опрошенных (такой ответ дали 77,9% людей — прим. ред.) намерены проводить новогодние праздники вместе с семьей. И это — в большинстве своем молодые люди», — сказал он.

Второе место занял ответ «проведу время с друзьями», на третьем расположился «займусь просмотром фильмов и сериалов». Ответы можно было комбинировать между собой. При этом провести Новый год трезво запланировали немало россиян — целых 32%.