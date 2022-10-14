Почти 700 мобилизованных вернули домой из учебного центра на Урале | 360°

Общество 14 октября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Почти 700 мобилизованных вернули домой из учебного центра на Урале Депутат Иванов: почти 700 мобилизованных вернули домой из учебного центра в Елани РИА Новости

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Почти 700 мобилизованных отправили домой из Еланского учебного центра на Урале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«В Еланском гарнизоне посетил медроту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 „завернули“ по документам, как неправомерно мобилизованных», — уточнил он.

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По мнению депутатов, на фоне этого возникает все больше вопросов к работе военкоматов. Иванов пояснил, что из-за ошибок военные в Елани тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов, подчеркнул парламентарий.

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Он напомнил, что вся информация о том, кто подпадает под критерии частичной мобилизации должна быть в военкоматах. Отдельное внимание депутат обратил на то, что среди мобилизованных в итоге все равно много тех, кто не подходит по состоянию здоровья.

По его данным, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли у мужчин жалобы на здоровье. Если есть, им дают сутки, чтобы принести справки.

«Но, почему в итоге так много мобилизованных, не подходящих по здоровью? Вопрос. Будем разбираться», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что она должна касаться тех россиян, которые проходили службу в ВС РФ, у них есть соответствующий опыт и востребованные военно-учетные специальности, сообщал RT.

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