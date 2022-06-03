Почти 700 юных северян отправились на море в Анапу

Компания «Норникель» в этом году продолжает традицию, когда дети сотрудников компании на льготных условиях могут отдохнуть в одном из лучших санаторно-оздоровительных лагерей черноморского побережья.

В Анапу уже приехали 677 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Их родители — сотрудники предприятий «Норникеля» в Норильске, Красноярске, Мурманской области и Чите. Для этого была проведена масштабная работа, в которую были вовлечены сотрудники компании, а также представители ГИБДД, РЖД, авиакомпании, в том числе организаторы чартерных перевозок.

В этом году дорога из Норильска на южное море особенно непростая. Но для маленьких северян придумали максимально комфортный вариант. Сначала дети прилетели в Адлер, на регулярных и чартерных рейсах маленькими группами. Первые прилетели из Читы, остальные — из Норильска и Мурманска.

Настоящий отдых начался уже в Сочи. Для детей организовали экскурсию по Олимпийскому парку, горячий обед, анимацию. Чуть передохнув, на поезде они отправились в Анапу. Причем поезд из 14 вагонов впервые был организован «Норникелем» специально для детской группы. А проезд к месту отдыха для юных северян — бесплатный.

Уже на следующий день все счастливые и довольные прибыли на место, в детский санаторий «Вита». Всего в лагере будут две смены, каждая продолжительностью 41 день.

Второе направление летнего отдыха — Волгоград и спортивный клуб «Олимпия». Купаться на Волгу из Норильска поедут еще 158 детей. В Волгограде смена чуть короче — 31 день. В этом году на детский отдых компания «Норникель» выделила порядка 200 миллионов рублей.