Почти 70% россиян заявили, что всегда считали Крым частью РФ

Большая часть россиян заявила, что считает Крым частью РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел «ФедералПресс».

«69% респондентов ответили, что считают Крым российским и им кажется, что так было всегда», — говорится в материале.

Четверть респондентов уверена, что Крым не российский, и Украина способна его вернуть. Кроме этого, 6% россиян не смогли ответить на вопрос о принадлежности полуострова.

В четверг, 18 марта, Россия отмечает День воссоединения с Крымом. Прошло семь лет с тех пор, как жители полуострова проголосовали за возвращение республики в состав РФ.