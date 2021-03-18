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    18 марта 2021, 11:15

    Почти 70% россиян заявили, что всегда считали Крым частью РФ

    Полина Петрова

    Большая часть россиян заявила, что считает Крым частью РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел «ФедералПресс».

    Почти 70% россиян заявили, что всегда считали Крым частью РФ

    «69% респондентов ответили, что считают Крым российским и им кажется, что так было всегда», — говорится в материале.

    Четверть респондентов уверена, что Крым не российский, и Украина способна его вернуть. Кроме этого, 6% россиян не смогли ответить на вопрос о принадлежности полуострова.

    В четверг, 18 марта, Россия отмечает День воссоединения с Крымом. Прошло семь лет с тех пор, как жители полуострова проголосовали за возвращение республики в состав РФ.