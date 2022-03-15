Почти 70% россиян назвали правильным решение о проведении спецоперации

Проведение спецоперации назвали правильным 68% россиян. Большинство участников исследования назвали ее целью обеспечение безопасности границ страны.

Опрос среди россиян провели специалисты Фонда «Общественное мнение». Они выяснили, что 68% жителей страны считают решение о начале спецоперации правильным. Неправильным проведение специальной операции назвали 15% человек, а остальные затруднились ответить на вопрос.

«На вопрос о целях России ответ „обезопасить свои границы“ дали 62%, „защитить население ДНР и ЛНР“ — 59%, „предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины“ — 39% опрошенных», — уточнили в результатах исследования.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что украинские военные готовят провокации с использованием отравляющих веществ.