Почти 670 тысяч иностранцев стали гражданами России

За 11 месяцев уходящего года почти 670 тысяч иностранцев получили российское гражданство. Об этом сообщило МВД в сводке по миграционной ситуации.

«За январь — ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 939 человек», — привел цитату из документа ТАСС.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2020 года гражданство России смогли получить 563 342 человека. По информации МВД, увеличилось количество людей, поставленных на миграционный учет. Если за 11 месяцев прошлого года на учет поставили 8 983 944 иностранца, то в этом году — 11 895 887 человек.

При этом Россию стало посещать меньше жителей визовых стран. За период с января по февраль было оформлено 183 157 визы. За аналогичный период 2020 год данный показатель составлял более 206 тысяч.

Ранее стало известно, что трудовые мигранты будут получать патенты с чипом на работу в России. Устройство будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев владельца. Приказ вступит в силу с 29 декабря.