Почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства выдали в РФ

Почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства было выдано в России с того момента, как в стране с августа прошлого года вступил в силу соответствующий закон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«В отношении 693 лиц без гражданства территориальными органами МВД России приняты решения о выдаче им временных удостоверений личности лица без гражданства и выдано 590 удостоверений», — сказал собеседник агентства.

В министерстве внутренних дел добавили, что на первое декабря 2021 года там приняли еще 750 заявлений на подобный документ. Среди лидеров по подаче заявлений оказались Московская область, Краснодарский край и некоторое другие российские регионы.

В целом, по сведениям МВД, на российской территории на текущий момент находятся около 4,5 тысячи человек, правовой статус которых не урегулирован согласно законодательству. Все они имеют право на получение временного удостоверения лица без гражданства. В миграционных центрах проводят работу по разъяснениям таким людям аспектов их возможностей находиться в стране легально, реализовывать социальные и трудовые права. В том числе, после получения соответствующего удостоверения, человек имеет право свободно передвигаться по стране, получать медпомощь и образование.

После того, как временное удостоверение будет получено, человек может обратиться в уполномоченные органы для того, чтобы получить ВНЖ или разрешение на временное проживание. Однако это возможно в случае, если нет никаких обстоятельств, которые препятствовали бы выдаче такого документа.