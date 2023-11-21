Общество 21 ноября 2023, 17:57 Почти 60 учебных заведений ввели в эксплуатацию в Москве с начала года Бочкарев: в Москве с начала года сдали 59 образовательных объектов Сайт мэра и правительства Москвы

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За десять месяцев 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развитие социальной инфраструктуры — главная задача градостроительной политики столицы. Так, в разных районах города постоянно открывают новые учебные заведения, школы и детские сады.

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«Всего за десять месяцев текущего года было сдано 59 объектов образования. Их общая площадь составила 413 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч „квадратов“», — подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что все учреждения соответствуют современным образовательным эталонам. В них оборудовали модернизированные кабинеты для обучающихся. Суммарно соцучреждения смогут вместить более 10 тысяч учеников.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что инвесторы активно помогают развивать образовательную инфраструктуру Москвы. Примерно 80% из них построены на внебюджетные деньги. Девелоперы изучают потребности жителей района и создают для них комфортные условия.

За этот год надзорное ведомство приняло 67 положительных решений на строительство учебных учреждений, общая площадь которых составила более 681,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Бочкарев рассказал, что два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве.