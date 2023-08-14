Общество 14 августа 2023, 16:49 Почти 60% российских врачей осудили инициативы по повышению рождаемости «Коммерсант»: 59% врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта РИА «Новости»

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Порядка 59% врачей в России отрицательно оценили инициативы по повышению уровня рождаемости в стране. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача».

По мнению медиков, подобные инициативы спровоцируют массовый отказ от рождения детей, всплеск «медицинского туризма» и рост нелегальных абортов.

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В опросе приняли участие свыше 1,6 тысячи медиков. Из них почти 60% заявили, что относятся негативно к таким мерам, а 23% либо выразили мнение, что их не реализуют в полной мере, либо высказались нейтрально.

Кроме того, 50% респондентов поддержали свободный выбор женщин в вопросе приобретения средств экстренной контрацепции.

Минздрав в июле обновил перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В список вошли мизопростол и мифепристон, входящие в число средств для медикаментозного аборта.