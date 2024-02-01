Общество

01 февраля 2024, 17:51

Почти 60 общественных пространств благоустроят в Петербурге в 2024 году

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В 2024 году в Петербурге благоустроят 57 общественных пространств. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В городе продолжат создавать комфортную городскую среду. Среди прочего приступят ко второму эпату благоустройства Линейного парка, Муринского парка, парка Боевого Братства и бульвара на улице Крыленко.

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«Мы поэтапно решаем вопросы обновления и благоустройства существующих садов и парков, создаем новые общественные пространства», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Авторы:

Санкт-Петербург

Благоустройство

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