01 февраля 2024, 17:51
Почти 60 общественных пространств благоустроят в Петербурге в 2024 году
В 2024 году в Петербурге благоустроят 57 общественных пространств. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В городе продолжат создавать комфортную городскую среду. Среди прочего приступят ко второму эпату благоустройства Линейного парка, Муринского парка, парка Боевого Братства и бульвара на улице Крыленко.
Реклама
«Мы поэтапно решаем вопросы обновления и благоустройства существующих садов и парков, создаем новые общественные пространства», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Санкт-Петербург
Благоустройство
Реклама
Реклама