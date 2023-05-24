Общество 24 мая 2023, 14:27 Почти 60 новых объектов имущества украинских олигархов национализировали в Крыму Парламент Крыма национализировал еще 57 объектов имущества украинских олигархов РИА «Новости»

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Крымский парламент на заседании в среду принял решение о национализации еще 57 объектов собственности украинских бизнесменов на полуострове. Об этом сообщил ТАСС.

Под процедуру подпали сельскохозяйственное предприятие «Семисотка и компания» в Ленинском районе, торговые площади «Скай плаза» в Ялте, винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым» и другие.

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Также Госсовет Крыма решил национализировать здание «Меджлис крымско-татарского народа»*, расположенного в Симферополе.

Ранее стало известно, что под процедурой оказалась квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте.

«Для него это будет не очень заметная потеря», — резюмировал ситуацию спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что аукцион по реализации национализированного украинского имущества в Крыму пройдет в июне.

* Признан в России экстремистской организацией и запрещен.