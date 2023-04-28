28 апреля 2023, 17:41
Почти 60 миллиардов рублей направили на поддержку участников СВО в 2022 году
Минтруд: на поддержку участников СВО в 2022 году направили свыше 57 миллиардов рублей
Более 57 миллиардов рублей направили в 2022 году на поддержку участников специальной операции в России. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привел ТАСС.
«В 2022 году субъекты России в общей сложности на поддержку участников специальной операции направили свыше 57 миллиардов рублей», — сказал он.
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Котяков уточнил, что за первый квартал 2023 года на эти цели выделили 14,5 миллиарда рублей. В некоторых субъектах страны также предусмотрено освобождение от коммунальных платежей и транспортного налога, ежемесячные выплаты на членов семьи и детей участников СВО.
Кроме того, дополнительные меры поддержки военнослужащих установили около 80 регионов страны.
«Это единовременные выплаты. Также для защиты трудовых прав мобилизованных внесли поправки в Трудовой кодекс. С ними нельзя разорвать трудовые отношения. После возвращения из зоны боевых действий у военнослужащего есть три месяца, чтобы вернуться на прежнюю работу», — пояснил глава ведомства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выделить бюджетные места в государственных вузах для участников спецоперации.
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