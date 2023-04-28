Общество 28 апреля 2023, 17:41 Почти 60 миллиардов рублей направили на поддержку участников СВО в 2022 году Минтруд: на поддержку участников СВО в 2022 году направили свыше 57 миллиардов рублей РИА «Новости»

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Более 57 миллиардов рублей направили в 2022 году на поддержку участников специальной операции в России. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привел ТАСС.

«В 2022 году субъекты России в общей сложности на поддержку участников специальной операции направили свыше 57 миллиардов рублей», — сказал он.

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Котяков уточнил, что за первый квартал 2023 года на эти цели выделили 14,5 миллиарда рублей. В некоторых субъектах страны также предусмотрено освобождение от коммунальных платежей и транспортного налога, ежемесячные выплаты на членов семьи и детей участников СВО.

Кроме того, дополнительные меры поддержки военнослужащих установили около 80 регионов страны.

«Это единовременные выплаты. Также для защиты трудовых прав мобилизованных внесли поправки в Трудовой кодекс. С ними нельзя разорвать трудовые отношения. После возвращения из зоны боевых действий у военнослужащего есть три месяца, чтобы вернуться на прежнюю работу», — пояснил глава ведомства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выделить бюджетные места в государственных вузах для участников спецоперации.