Почти 60 домов капитально отремонтировали в военных городках Подмосковья с начала года
Дмитрий Пестов рассказал, что во время ремонта домов заменили крыши, внутренние инженерные системы, переделали фасады. Также в этом году в 18 зданиях установят новые лифты. Улучшилось качество жизни почти в 45 населенных пунктах. Ранее военные городки были преданы на баланс муниципалитетов Министерством обороны Российской Федерации.
«С 2014 года в Московской области капитально отремонтировано порядка 354 многоквартирных домов из жилищного фонда бывших военных городков. Благодаря этому улучшено качество жизни людей 44 бывших военных городках на территории 26 муниципалитетах региона», — прокомментировал Дмитрий Пестов.
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Всего в программу капитального ремонта Московской области включено 927 домов, расположенных на территории бывших военных городков. Все работы проведут до 2029 года.