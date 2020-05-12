Почти 6 млн тестов на коронавирус провели в России

Российские медики провели более 5,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под наблюдением остаются четверть миллиона человек.

«В РФ проведено более 5,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 251 тысяча человек», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

За минувшие сутки провели 168 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV. В ведомстве напомнили, что тест-системы, которые используют в России для выявления нового вируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

По состоянию на 11 мая российские медики выявили 221 344 случая COVID-19. Россия вышла на третье место в мире по числу выявленных зараженных. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 2009 человек. Выздоровел 39 801 пациент.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия могла выйти на плато по распространению нового вируса. Ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 стабилизируется. Президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней с 12 мая.