Почти 55 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа в текущем сезоне

В России нарастают темпы вакцинации от коронавируса, однако россияне не забывают о профилактике и других сезонных болезней. За текущий сезон прививки от гриппа поставили примерно 54,9 миллиона жителей страны — это около 37,6% всего населения. Такую информацию обнародовали в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 26 ноября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 54,9 млн человек, что составляет 37,6% от численности населения страны», — говорится в публикации ведомства, цитату привел ТАСС.

На текущий момент пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 46 регионах России. В сравнении с показателями за прошлую неделю это число немного уменьшилось. В статистике по общей заболеваемости респираторными вирусами грипп составляет только 3,5%.

Инфекционисты видят причину такого небольшого числа заражений гриппом в том, что антиковидные меры помогают бороться и с другими инфекциями. Социальная дистанция, маски в общественных местах, ограничения на проведение массовых мероприятий — все это снижает заболеваемость не только COVID-19, но и болезнями, вызванными другими сезонными вирусами. Что касается прививки от гриппа, то медики советуют делать ее осенью или в самом начале декабря, в течение первых зимних недель.