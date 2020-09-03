Почти 5000 случаев COVID-19 подтвердили у россиян за сутки

В России за сутки выявили 4995 случаев коронавируса у жителей 83 регионов. Примерно у каждого пятого заболевание протекает без каких-либо симптомов. Всего в стране 1 009 995 больных с COVID-19.

С начала эпидемии с инфекцией справились 826 935 россиян. За сутки врачи выписали еще 5766 пациентов. За сутки скончались 114 наших соотечественников. Число жертв коронавируса достигло 17 528.

Специалисты на 3 сентября провели свыше 37,4 миллиона тестов на COVID-19. Только за последние сутки сделано 307 тысяч анализов. Под медицинским наблюдением остаются 210 057 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В московские больницы в ближайшие дни поступят дозы вакцины «Спутник V», а прививать добровольцев в столице начнут уже с 5 сентября.

Во время пострегистрационного исследования препарата от коронавируса некоторым пациентам введут плацебо. Всего его получат 10 тысяч человек — четверть от всех участвующих в исследовании.