Почти 500 тысяч человек могут вернуться в Россию до 2030 года по программе добровольного переселения

Не менее 500 тысяч человек могут вернутся в Россию до 2030 года по программе добровольного переселения соотечественников. Такой прогноз озвучили в правительстве РФ, сообщило РИА «Новости».

Программа добровольного переселения соотечественников была утверждена в 2006 году. Проект был в том числе направлен на содействие социально-экономическому развитию регионов и решение демографических проблем.

Ранее МВД РФ выступило с инициативой дать право участвовать в этой программе жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Проект указа об этом уже разработан в ведомстве.

В документе предлагается изменить программу таким образом, чтобы соотечественники, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могли подавать заявления об участии в программе и получения свидетельства участника на территории РФ.