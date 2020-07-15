Почти 500 патронов изъяли у историка Соколова после убийства аспирантки

Почти 500 патронов обнаружили у Олега Соколова во время обыска в его квартире после гибели аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Следствие обвинило его не только в убийстве, но и в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщила следователь Виктория Кузнецова на заседании Октябрьского районного суда. Ее слова процитировал «Интерфакс».

При осмотре места происшествия в шкафу были обнаружены коробки с патронами калибром 5,6 мм. Патроны находились в коробках, а коробки — в пакете. В каждой коробке — по 50 патронов. Всего было 10 коробок Виктория Кузнецова.

Кузнецова отметила, что одна из коробок была открыта. Ее коллега уточнил, что всего в квартире историка Соколова обнаружили 484 патрона. Свидетели, которые выступали во время судебного заседания, рассказали, что патроны хранились в том же шкафу, что и мелкокалиберный обрез. По версии правоохранителей, именно из него Соколов убил Анастасию Ещенко.

Во время процесса Соколов обвинил в случившемся своего заклятого врага — публициста Евгения Понасенкова. Историк заявил, что публицист якобы устроил на него травлю, из-за чего у Соколова просто сдали нервы. Понасенков опроверг эти обвинения — он пояснил, что травлю начал именно бывший доцент СПбГУ.

Следующее заседание по делу историка назначили на 27 июля.