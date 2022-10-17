Почти 500 пар ускоренно заключили брак после начала мобилизации в Петербурге | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:10 Почти 500 пар ускоренно заключили брак после начала мобилизации в Петербурге

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С момента начала частичной мобилизации 483 пары подали заявки на ускоренное заключение брака в Петербурге. Об этом «Невским новостям» сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

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При предъявлении повестки или военного билета мобилизованные могут заключить брак по ускоренной процедуре. Нередки случаи, когда брак удавалось заключить непосредственно в день обращения. Еще 417 мобилизованных жителей обручились по ускоренной процедуре в Ленинградской области.