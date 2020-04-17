Почти 500 нарушителей режима самоизоляции задержали в Подмосковье за 3 дня

С 14 по 16 апреля по крайней мере 487 человек нарушили режим самоизоляции в Московской области. Именно столько жителей региона Госадмтехнадзор и полиция остановили за прошедшие три дня и попросили объяснить, почему они не находятся дома.

Объективных причин у людей для этого не нашлось. Теперь нарушителей привлекут к ответственности. Рейды прошли во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. Госадмтехнадзор вместе с полицией проверял официальное разрешение на передвижение по городу. К ответственности привлекли также и тех, кто не приостановил торговлю или предоставление услуг.

Источник фото: телеканал «360»

«В результате рейдов выявлено 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, Госадмтехнадзор Московской области предоставил служебные машины врачам, которые посещали больных дома. За неделю медики посетили 157 человек в семи городских округах Подмосковья.

«Наибольшее количество выездов состоялось в Дмитровском городском округе — 66, в Подольске — 38, в Жуковском — 22, в Лотошине — 15, в Воскресенске — 10 и в Одинцове — пять», — отметил Баженов.

Режим самоизоляции ввели в Московской области в конце марта. В связи с этим закрыты парки, кинотеатры, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы. Все люди должны оставаться дома. Исключение составляют лишь те, кто вынужден ходить на работу. С 15 апреля Подмосковье ввело спецпропуска. Они действуют также и в Москве.

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 372 жителей Московской области. Всего в регионе коронавирусную инфекцию подхватили 3526 человек.