15 сентября 2023, 08:47
Почти 50% участников опроса спикера Госдумы поддержали запрет проката электросамокатов в России
Володин запустил опрос по решению проблемы роста ДТП из-за электросамокатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос по поводу возможных мер на фоне роста ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Голосование появилось в его Telegram-канале.
«Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?» — поинтересовался Володин, опубликовав несколько примеров для решения проблемы.
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Первый предполагает ужесточение правил дорожного движения для водителей электросамокатов, штрафы и получение обязательного водительского удостоверения.
Второй вариант — запрет проката электросамокатов, как в ряде европейских стран. Третий вариант предлагает оставить все как есть.
На момент написания новости в опросе приняли участие 16,7 тысячи человек. За ужесточение ПДД высказался 41% проголосовавших, 49% поддержали запрет проката, а 10% отдали свой голос за третий вариант.
Госдума РФ
Электросамокаты
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