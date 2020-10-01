«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка», — приводит агентство результаты опроса.

Среди тех, кто не хочет заводить детей, женщин больше чем мужчин: 51% против 41%.

24% респондентов объяснили свою позицию сложным материальным положением, 15% заявили об отсутствии партнера, а 12% сослались на проблемы с жильем. Женщины заявили, что не хотят детей из-за трудностей, связанных со здоровьем, возрастом и карьерой.

Заместитель директора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт отметила, что результаты опроса говорят о популярности осознанного деторождения.

Специалисты НАФИ провели социологическое исследование в конце августа — начале сентября 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек детородного возраста в 53 регионах России.