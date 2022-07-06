Почти 50% россиян заявили, что надо заставлять детей учиться

Чуть меньше половины россиян заявили, что детей надо заставлять учиться. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В ходе опроса 22% отметили, что следует развивать способности ребенка любыми путями и независимо от того, что нравится ему самому, а 15% добавили, что сначала детей нужно заставлять хорошо учиться в школе, а затем поступать в вуз. Один из участников опроса добавил, что «лучший мотиватор — отцовский ремень».

Еще 4% отметили, что заставлять ребенка можно только в крайних случаях, если, например, он хочет бросить школу, 1% опрошенных уверены, что ребенок должен учиться лучше всех, независимо от того, есть ли у него способности.

При этом 52% участников опроса придерживаются других методов. Они считают образование важным, но детей предпочитают заинтересовывать, а на требовать чего-то насильно.

«Под гнетом дети будут только назло все делать. А если их заинтересовывать и подталкивать — то, наоборот, сами еще будут рассказывать, как им нравится учиться», — отметил один из респондентов.

Оставшиеся 3% отметили, что учеба — не самое главное в жизни, и у ребенка могут быть способности к чему-то еще. Например, к музыке или спорту.