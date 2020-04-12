Почти 50 новых пациентов принял медцентр Коммунарки за сутки
По словам врача, в реанимации остаются 52 человека, 24 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Состоит на лечении 503. Из них с диагнозом пневмония — 487, COVID подтвержденных 286, в ОРИТ 52 (на ИВЛ 24)», — написал Проценко в Facebook.
Проценко также написал, что за день к ним поступили 49 человек, выписали пятерых.
В России, по данным на 11 апреля, 13,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 8852. За день в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Все они, как сообщили в оперативном штабе, имели сопутствующие заболевания.
Для противодействия коронавирусу в Москве и Подмосковье с 29 марта объявили режим изоляции. Со следующей недели начнет работать пропускная система, по которой, чтобы воспользоваться каким-либо транспортом для поездок по городу, нужно оформить заявку. Ограничение касается даже велосипедов.