Почти 50 человек заразились коронавирусом в офтальмологической клинике Якутска

Массовое заражение людей произошло в офтальмологической клинике Якутска. Инфекцию подхватили сразу 48 человек.

«Сегодня в клинике 48 заболевших, в том числе медперсонал, члены их семей и пациенты. Все они госпитализированы в инфекционный стационар. У одного человека диагностирована пневмония, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме, состояние стабильное», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального оперштаба по борьбе с пандемией.

Цепная реакция началась 26 апреля. Тогда новый вирус выявили у четырех человек: врача, медсестры и двух санитарок. Врачи установили 679 контактных лиц. Их продолжают тестировать на 2019-nCoV. Источник заражения выявить не удалось, что говорит об опасности зараженных без симптомов.

На территории клиники развернули обсерватор, где и разместили всех с подозрением на инфекцию. Больницу продезинфицировали. С начала пандемии в Якутии зарегистрировали 263 случая заражения коронавирусом, 36 человек выздоровели. Четверо пациентов умерли от COVID-19. По последним данным, всего в России сейчас 124 054 заразившихся новым вирусом.